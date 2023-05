Advogado de Dani Alves desmente vítima: «Tocou-lhe no rabo várias vezes, sem este cenário de terror»

O advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, saiu em defesa do seu cliente esta sexta-feira depois de terem sido conhecidas as primeiras declarações da vítima perante a suposta violação ocorrida em dezembro do ano passado. Para o causídico, o futebolista brasileiro e a jovem em causa mostraram cumplicidade."Já se provou que houve sedução sexual, dançaram juntos, roçaram-se um no outro, tocou no rabo do Daniel Alves várias vezes... Ela procurou-o sem que aconteça este cenário de terror que a jovem descreveu à juiz", explicou Martell em declarações no 'El programa de Ana Rosa'. "Esse medo não casa com a declaração que fez à polícia", concluiu.O canal espanhol ‘Telecinco’ revelou algumas declarações veiculadas pela suposta vítima do internacional canarinho. "Começou a dizer-me coisas muito desagradáveis, só dizia que eu era a p*** dele. Começou a apalpar-me, atirou a minha bolsa para o chão e tirou-me a roupa. Houve penetração, mas ninguém vai acreditar em mim porque as imagens vão mostrar que eu entrei na casa de banho porque quis", disse a jovem às autoridades.Já Daniel Alves, de 40 anos, cumpre prisão preventiva desde janeiro no estabelecimento prisional Brians 2, em Barcelona, acusado de ter violado uma mulher numa discoteca.