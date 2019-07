Advogado de Griezmann fala em "má-fé alucinante" do Atlético Madrid

O advogado de Antoine Griezmann acusou o Atlético Madrid de agir com uma "má-fé alucinante" no caso da mudança do avançado para o Barcelona. Recorde-se que o jogador exerceu a cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros, mas os colchoneros alegam que o francês tinha tudo acertado meses antes com o Barcelona e que nessa altura a cláusula era de 200 milhões."Griezmann está muito desiludido com a atitude do Atlético e dos seus dirigentes, que atuam com uma má-fé alucinante e dizem o contrário do que tinham dito em privado", referiu Sevan Karian.O advogado do avançado não receia que os colchoneros avancem para tribunal e pondera fazer o mesmo: "Que façam o que lhes parecer conveniente. Nós faremos o mesmo se for necessário".Sevan Karian explicou ainda que Griezmann está agora focado em ambientar-se ao seu novo clube: "Neste momento, para ele só conta esta sua nova etapa na carreira, que quer celebrar este fim de semana a descobrir a sua nova casa".