Afirmação de Bruno Fernandes pode conduzir Pogba ao Real Madrid

Bruno Fernandes já é uma estrela no Manchester United e pode mesmo retirar protagonismo a Paul Pogba, quando este voltar de lesão. Desta forma, o médio francês pode até rumar ao Real Madrid no próximo mercado de transferências, segundo o 'As'.





O jornal espanhol refere que Pogba é o grande desejo do treinador dos merengues, Zinedine Zidane. Há, no entanto, dois fatores que podem complicar o negócio. O primeiro passa pelo alegado desejo do internacional francês em voltar à Juventus, onde jogou entre 2012 e 2016. Além disso, o Manchester United poderá querer um valor a rondar os 110 milhões de euros, faltando saber se os espanhóis estão dispostos a pagar essa quantia.A Covid-19 tem criado impacto financeiro nos clubes, mas o Real Madrid ainda tem uma margem confortável no mercado. Precisará apenas de ser mais seletivo do que o habitual, pelo que Florentino Pérez já tem mais dois alvos definidos, ambos para o ataque: Kylian Mbappé e Erling Haaland.O avançado gaulês, pertencente ao PSG, pode perder um dos companheiros com quem mais tem feito estragos, Neymar, e até já recusou por duas vezes renovar o contrato. Além disso, o clube de Paris procura reduzir o orçamento precisamente devido às circunstâncias que a atualidade impõe.Já Haaland tem sido a grande revelação da temporada. Apontou 40 golos (28 pelo RB Salzburgo e 12 pelo Borussia Dortmund) e, com apenas 19 anos, é visto como um grande sucessor de Benzema, com 32. Os merengues já tinham contratado Luka Jovic ao Eintracht Frankfurt por 60 milhões de euros na época passada, mas o ex-avançado do Benfica tarda em convencer.