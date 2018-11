Agência espanhola confirma veracidade de relatório sobre Sergio Ramos

Fontes da Agência Espanhola para a Proteção da Saúde no Desporto (AEPSAD) confirmaram esta terça-feira que o relatório sobre o controlo antidoping a Sergio Ramos após o Málaga-Real Madrid de 15 de abril de 2108 - revelado pelo Der Spiegel no âmbito do Football Leaks - é verdadeiro.No mesmo é dito que o jogador do Real Madrid "não teve permissão para tomar banho" antes de fazer o teste, desobedecendo às indicações que lhe foram dadas. O regulamento diz que se trata de "uma infração muito grave".Perante isto, o 'As' identifica o responsável pelo arquivamento da queixa. Trata-se do diretor da AEPSAD, José Luis Terreros, que exerce o cargo desde 2017. "José Luis Terreros aceitou a irregularidade de Sergio Ramos", escreve o jornal espanhol.