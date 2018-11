Agente de Dembélé sai em sua defesa: «Ele sabe ignorar as críticas quando são infundadas»

Ousmane Dembélé tem estado no centro das críticas em Barcelona. O avançado, de 21 anos, falhou na semana passada a um treino, devido a uma gastroenterite, e atrasou-se (mais uma vez) para a concentração da equipa, situações que deixaram os responsáveis do Barcelona com a paciência no limite . Depois, juntou-se ainda o selecionador francês, Didier Deschamps, que afirmou estar habituado já às desculpas de Dembélé . Mas o representante do jogador desvaloriza."O Dembélé sabe abstrair-se dessas críticas, principalmente quando estas são infundadas. Ele é jovem, joga no Barcelona, um dos maiores clubes do Mundo e está a ter um grande início de época, marcou seis golos e duas assistências. Não entendo todas essas críticas. É claro que tem que melhorar, mas o Ousmane continua muito tranquilo e a trabalhar", afirmou Moussa Sissoko à RMC Sport.