Agora em Espanha: comunicações do VAR vão ser conhecidas após o final de cada jornada

A Federação Espanhola de Futebol e a Liga espanhola decidiram divulgar, após o final de cada jornada, as imagens e o áudio das conversas entre os árbitros e o VAR "com o objetivo de dar mais transparência à arbitragem no futebol profissional".A medida começará a ser implementada a partir das jornadas 22 da LaLiga e da segunda divisão espanhola, que se irão realizar entre 12 e 15 de janeiro. As comunicações do videoárbitro das meias-finais e da final da Supertaça, entre 10 e 14 de janeiro, também serão divulgadas.Recorde-se que, em Portugal, as conversas entre árbitros e VAR são emitidas mensalmente pela SportTV+."Esta iniciativa marca um novo cenário de colaboração e de trabalho conjunto entre a RFEF, o CTA e a LaLiga, com o objetivo de dar maior transparência à arbitragem no futebol profissional e às próprias competições. Neste sentido, com a transmissão das imagens e dos áudios após o final de cada jornada da competição (sábado, domingo e segunda-feira), a experiência dos adeptos será melhorada e uma melhor compreensão das decisões dos árbitros será favorecida pelos telespectadores, melhorando assim as competições no seu conjunto".