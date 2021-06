Agressão a árbitro nos regionais de Madrid vale 52 jogos de suspensão

Francisco Zárate, jogador do CD Villamanta, foi suspenso por 52 jogos depois de, no último domingo, ter agredido o árbitro na visita ao San Pedro de Humanes, em duelo da 19ª jornada do grupo 8 da 2ª divisão no campeonato amador da Comunidade de Madrid, em Espanha.





A Real Federação de Futebol de Madrid (RFFM) anunciou o castigo esta quinta-feira, sendo que 40 dos 52 jogos de suspensão devem-se à agressão propriamente dita. Os restantes estão relacionados com ameaças e palavras dirigidas pelo jogador aos agentes desportivos presentes no encontro. Além de castigar o atleta em causa, a RFFM sancionou o CD Villamanta com dois jogos à porta fechada e a perda de três pontos na classificação.Note-se que na segunda-feira, um dia depois do episódio, o CD Villamanta emitiu um comunicado no qual começou por dar conta de "uma alegada agressão", mas mais abaixo o clube acabou mesmo por admitir o sucedido, pedindo "desculpas a todos os presentes" e prometendo tomar "medidas adequadas" para com o jogador.