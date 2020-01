«Ainda está a anos-luz do anterior '7' do Atlético»: o que se diz da exibição de João Félix

O Atlético Madrid venceu (3-2) diante do Barcelona, em jogo a contar para a meia-final da Supertaça de Espanha, naquele que foi o primeiro triunfo de Diego Simeone diante dos culé nas competições nacionais.





Como a imprensa espanhola viu o desentendimento entre João Félix, Messi e Alba

Momento tenso entre João Félix e Messi: encostaram cabeças e tiveram de ser separados

O internacional português João Félix foi titular no encontro decisivo diante dos blaugrana e, apesar de alguns bons momentos individuais apontados nos primeiros instantes da partida, o avançado não conseguiu criar os habituais desequilíbrios que tanto o caracterizam. Ainda assim, esteve no lance do golo inaugural dos madrilenos. A exibição do ex-avançado do Benfica ficou ainda marcada por um momento tenso com Jordi Alba, já no final da 1.ª parte.Eis o que a imprensa espanhola diz sobre a exibição do craque português, que consumou a qualificação para a final da 1.ª edição da competição, onde irá discutir o título com o Real Madrid."Perdido, sem conseguir fazer parte das situações de ataque do Atlético. Teve uma arrancada nos primeiros minutos. Na bola que tocou de seguida, caiu. E já não houve mais. À sua frente estava Griezmann. Ainda segue a ‘anos luz’ do anterior ‘7’ do Atlético, que por estas alturas já tinha passado por San Mamés e havia explodido. Boa atitude do português antes do intervalo, no momento em que tiveram de separá-lo de Jordi Alba. Depois de Messi. Finalmente chegou Savic para separar e proteger o jogador português. Carácter tem. Só falta que lhe saiam as coisas. Melhorou na segunda parte. Tentou arrancar um penálti e marcá-lo, mas Morata não deixou.""Chegou-lhe uma ocasião para criar perigo, mas teve pela frente um pé para travar o remate. Deixou um bom detalhe no que toca ao controlo. Aí sim, demonstrou que não se acanha perante ninguém."