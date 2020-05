Alarme em Espanha: Osasuna teve cinco lesionados em 48 horas

A onda de lesões que tem marcado o arranque da Bundesliga tem preocupado bastante as autoridades internacionais do futebol. Agora, em Espanha, surgem também ecos de que esta questão vai ser realmente um dos maiores problemas na retoma do futebol após a interrupção por causa da pandemia de Covid-19.





Em apenas dois dias, o Osasuna viu cinco dos seus jogadores lesionarem-se no regresso aos treinos, todos com problemas musculares. Depois de Moncayola, Rubén García e Marc Cardona, esta quarta-feira o clube anunciou as lesões de Kike Barja e Rober Ibáñez.Os atletas estão a acusar o esforço físico que estão a realizar depois de meses de paragem competitiva. Uma questão que promete dar que falar em todos os campeonatos que estão a retomar a competição.