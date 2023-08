Alavés quer ação da Federação devido a grave lesão do filho de Simeone

O encontro era de preparação, mas a lesão sofrida por Giuliano Simeone levou o Alavés a anunciar a intenção de pedir à Federação Espanhola de Futebol um processo relativo aos factos ocorridos no duelo diante do Burgos.Ainda que não o diga de forma clara, o clube de Vitória quererá uma punição exemplar para José Joaquín Matos, o defensor do clube de Burgos que cometeu a entrada que deixou o filho de Diego Simeone a braços com uma grave lesão - que o afastará por pelo menos meio ano dos relvados. De acordo com o 'AS', a posição do Alavés surpreendeu os dirigentes do Burgos, que não esperavam esta postura, especialmente tendo conta que se tratava de um encontro de preparação.Acabado de chegar dos Estados Unidos, onde comandou o At. Madrid numa digressão de pré-temporada, Diego Simeone viajou de urgência da capital até Vitória para visitar o filho e dar-lhe força neste momento difícil. Acompanhado pela sua mulher, Simeone chegou à cidade basca já madrugada dentro, mas a tempo de estar junto de Giuliano no momento da operação, que foi feita esta manhã.