Alfa Semedo teve estreia caseira acidentada pelo Espanyol: nem o equipamento escapou

Alfa Semedo ha realizado el peor debut que yo he visto en el RCDE Stadium desde Ciani ante el Real Madrid. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) 22 de fevereiro de 2019 Oye @albertoowono, me da que el #AfroRadar se ha equivocado con Alfa Semedo. Todas las decisiones mal tomadas, no se ofrece para sacar balón y defiende andando. ¿Condicionado por la tarjeta o es que es un paquete? — Vorkosigan (@bartocomus) 22 de fevereiro de 2019 ALFA SEMEDO. En 15' fue capaz de dar dos chutes al aire, resbalarse e intentar salir a jugar con una camiseta que no era la suya. Es un puto abusón. #rcde pic.twitter.com/smqDYJWfBC — Desastres RCDE (@DesastresRCDE) 23 de fevereiro de 2019

Alfa Semedo viveu esta sexta-feira os primeiros minutos enquanto jogador do Espanyol no seu próprio estádio numa partida oficial... mas não levará grandes recordações desta primeira partida. Lançado por Rubi diante do Huesca aos 78 minutos, o médio que pertence aos quadros do Benfica começou por protagonizar um episódio insólito ainda antes de ingressar no terreno de jogo, já que por engano ia entrando em campo com a camisola de Hernán Pérez.Resolvida a questão da indumentária, era hora de aproveitar os 12 minutos que Rubi lhe concedera - depois de ter jogado 18' diante do Valencia na semana anterior -, mas a missão não foi bem sucedida. Segundo a análise feita pelo jornal 'AS', o médio guineense "não esteve claramente nos seus dias", "restando-lhe agora 13 oportunidades para demonstrar todo o potencial que lhe valeu a saída de uma 'cantera' valiosa como a do Benfica".De notar que até o próprio treinador se mostrou algo arrependido por ter lançado o médio em campo, reconhecendo mesmo ter errado na opção. "Sem dúvida que o Alfa não foi bem sucedido, tenho de o reconhecer. O erro também é meu. Não entrou bem e a responsabilidade é total do treinador. Possivelmente ficou nervoso com algumas perdas de bola e não conseguiu recuperar-se. É um miúdo com 21 anos, está a criar o seu caminho e isto por vezes sucede. Aplicou toda a atitude do mundo, tentou fazer as coisas bem. Não quero massacrá-lo mais neste sentido...", declarou o técnico.Certo é que, para lá da análise nada positiva do próprio treinador, também nas redes sociais a atuação de Alfa Semedo não deixa grandes indicações para o futuro.