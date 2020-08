Almería de José Gomes coloca jogador de quarentena após testes "inconclusivos"

Um futebolista do plantel do Almería, treinado pelo português José Gomes, foi colocado de quarentena após ter apresentado resultados "inconclusivos" nos testes de despiste à covid-19, informou esta quarta-feira o clube da Segunda Liga.

Em comunicado, o emblema andaluz referiu que o jogador, que "está assintomático, deu positivo [para covid-19] nos testes realizados na terça-feira", mas num segundo teste "apresentou resultado negativo".

Desta forma, o clube optou por submeter o atleta a uma terceira prova médica, cujo resultado ainda não é conhecido.

Apesar desta situação, o Almería manifestou a "firme vontade e intenção de viajar para Girona", onde na quinta-feira defronta a formação catalã, na primeira mão das meias-finais do play-off de acesso à Liga espanhola.

O clube da Andaluzia justifica esta intenção com o facto de os elementos do plantel estarem "em regime de concentração desde domingo, em quartos individuais, sem utilizar as áreas comuns do hotel", além de não estarem a ser utilizados "os balneários ou outras áreas" do Estádio dos Jogos Mediterrâneos, recinto do clube.

A situação e os procedimentos adotados pelo Almería foram "comunicados às autoridades sanitárias", bem como a todas as entidades responsáveis pelo desporto no país, incluindo Liga espanhola (LaLiga) e Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Nas duas últimas semanas, o Almería já tinha registado dois casos de infeção por covid-19, que levaram à suspensão dos treinos da equipa liderada por José Gomes.