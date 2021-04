Almería, de José Gomes, soma quarto jogo seguido sem vencer

O Almería, orientado pelo português José Gomes, contabilizou este domingo o quarto jogo seguido sem vencer, após o 1-1 alcançado no reduto do Mirandés, em jogo da 36.ª jornada da segunda divisão espanhola de futebol.

O defesa Juan González colocou os locais na frente, aos 12 minutos, mas ainda na primeira parte o emblema andaluz restabeleceu a igualdade, da marca de grande penalidade, cobrada por José Serna (37).

No Almería, Samuel Costa e Ivanildo Fernandes alinharam de início, enquanto João Carvalho não foi opção para José Gomes.

A equipa do técnico português mantém o terceiro posto da tabela, com 62 pontos, contra os 68 do segundo classificado Maiorca, que tem menos um jogo, e os 74 do líder isolado Espanyol. O Mirandés é nono, com 49.