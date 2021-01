Almería de José Gomes vence e cola-se ao segundo lugar na segunda liga espanhola

O Almería, treinado pelo português José Gomes, venceu este sábado em casa o Castellón por 3-1, na 23.ª jornada da segunda liga espanhola de futebol, e igualou o Espanyol no segundo lugar da tabela classificativa.

A equipa do técnico luso somou o terceiro jogo sem perder e voltou às vitórias após um empate, com golos de Corpas, aos 26 minutos, do nigeriano Sadiq, aos 78, e de Cuenca, aos 80, com Díez a marcar para os forasteiros, aos 61.

Os portugueses Ivanildo Fernandes, Samuel Costa e João Carvalho foram titulares na formação da casa, com Gustavo totalista do lado do Castellón, que é 19.º, entre 22 equipas, e segue em zona de despromoção.

Já o Almería igualou os 45 pontos do segundo Espanyol, que ocupa o primeiro posto de promoção direta, num dia em que o líder Mallorca venceu por 1-0 o Girona e tem mais três pontos que os perseguidores diretos, mas mais um jogo disputado.