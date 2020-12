Almería de José Gomes vence Saragoça e segue na perseguição aos dois primeiros

O Almería, treinado pelo português José Gomes, venceu esta quarta-feira o Real Saragoça por 1-0, em jogo da 17ª jornada da 2.ª Liga espanhola de futebol, e mantém-se em 3.º lugar no campeonato.

O golo que decidiu o jogo foi marcado aos 59 minutos, pelo avançado nigeriano Umar Sadiq, mas quem o assistiu foi o médio português formado no Benfica João Carvalho, que entrou no onze de José Gomes e alinhou durante os 90 minutos.

Houve outro jogador português, Samuel Costa, formado no Sporting de Braga, que teve participação no jogo ao ser lançado em campo aos 78 minutos, para render o argentino Lucas Robertone.

Com este triunfo, o Almería segue em terceiro lugar no campeonato, com 35 pontos, tendo apenas duas equipas numa posição cimeira, o líder Maiorca, com 38 pontos, e o segundo classificado, o Espanyol, com 36, enquanto o Saragoça é penúltimo classificado, em 21º, com 13 pontos.