Almería de Luís Maximiano perde em casa com o Alavés e é cada vez mais último

O Almería de Luís Maximiano perdeu em casa, esta sexta-feira, perante o Alavés (3-0), no arranque da 22.ª jornada da Liga espanhola, com a equipa do guarda-redes português a ficar mais perto da despromoção.Titular no último classificado da competição, Maximiano, que está emprestado pelo Lazio, fez o penálti que resultou no segundo golo dos forasteiros, aos 52 minutos, por Rioja, e abordou mal o lance aos 88, com Samu Omorodion a bisar - havia marcado aos 10'.

Com este resultado, o Almería segue sem vencer na Liga espanhola e soma apenas seis pontos (seis empates e 16 derrotas), e está para já a 10 da salvação, diferença que poderá aumentar com o decorrer da ronda.

Por seu lado, o Alavés segue à condição no 11.º posto, com 26 pontos.