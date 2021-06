Almería em posição delicada no playoff de subida à La Liga

O Girona deu esta quarta-feira um passo importante para regressar à La Liga, ao vencer na receção ao Almeria por 3-0, na primeira mão das meias-finais do playoff de subida da Segunda Liga espanhola.

A entrada de rompante do Girona foi determinante para o desfecho do jogo, visto que rendeu dois golos no espaço de dois minutos, aos três e cinco minutos, o primeiro pelo médio panamiano Yoel Barcenas e o segundo pelo lateral-direito brasileiro, de 18 anos, Yan Couto. A equipa catalã fechou o resultado na segunda parte, aos 65 minutos, pelo avançado senegalês Mamadou Sylla, que já tinha feito a assistência para o segundo golo.

No onze inicial do Almeria entrou o internacional sub-21 português João Carvalho, médio que está emprestado pelo Nottingham Forest, que compete na Championship, segundo escalão do futebol inglês, mas seria substituído ao intervalo pelo espanhol Ager Aketxe. O Almeria contou ainda com a contribuição de outro médio português, Samuel Costa, que está emprestado pelo Sp. Braga e que entrou justamente após o intervalo, a render o sérvio Nikola Maras, ex-Chaves, enquanto o central Ivanildo Fernandes, emprestado pelo Sporting, não chegou a sair do banco.

A equipa andaluz foi treinada pelo técnico português José Gomes até final de março último, altura em que foi despedido, quando a equipa seguia em terceiro lugar, com 62 pontos, a 12 do líder Espanyol, e a seis do segundo classificado, o Maiorca.

A segunda mão das meias-finais disputar-se-á em Almeria, no sábado, enquanto a primeira mão da outra meia-final está marcada para quinta-feira entre o Rayo Vallecano e o Leganés, duas equipas de Madrid, disputando-se a segunda mão no próximo domingo.

Ao Leganés, terceiro classificado da Segunda Liga, coube-lhe defrontar o sexto classificado, o Rayo Vallecano, enquanto o Almeria, que ficou em quarto lugar, se cruzou com o quinto, o Girona, tendo subido diretamente o Espanyol e o Maiorca, primeiro e segundo classificados, respetivamente, à La Liga.