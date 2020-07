Alvo do Sporting salva Betis da derrota na visita a Vigo

No primeiro jogo desde que foi apontado como estando na mira do Sporting, o marroquino Zouhair Feddal parece ter-se motivado pelas novidades e, diante do Celta de Vigo, apontou mesmo o seu primeiro golo da temporada. Um tento importante, que salvou os andaluzes daquela que poderia ter sido a terceira derrota consecutiva.





A partida, disputada no Balaídos, até começou mal para o Betis, que aos 22 minutos viu o ex-benfiquista Nolito marcar, mas na segunda parte conseguiu mesmo o empate, graças a uma finalização de ponta de lança do defensor marroquino de 31 anos.Com este resultado, as duas equipas continuam separadas por três pontos, com vantagem para o Betis, que é 13.º, com 38, duas posições acima dos galegos.