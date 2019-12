'Amigo secreto' oferece taco de golfe a Gareth Bale no jantar de Natal do Real Madrid

O plantel do Real Madrid reuniu-se quarta-feira à noite para um jantar de Natal num restaurante da capital espanhola, com troca de presentes e tudo. E segundo a imprensa espanhola Gareth Bale não só compareceu - o galês não tem marcado presença nestes jantares nos últimos anos - como ainda recebeu uma prenda especial.Os jogadores fizeram uma troca de presentes ao estilo 'amigo secreto' e o galês foi presenteado com um taco de golfe. Uma prenda que certamente apreciou, ou não fosse grande fã do desporto, tendo inclusivamente dito numa entrevista que em casa não vê futebol, apenas golfe.Bale foi um dos primeiros a abandonar o repasto. Presente esteve também Eden Hazard, que devido a lesão que contraiu no jogo com o PSG apanhou uma boleia com o guarda-redes Thibaut Courtois. O avançado belga estava de muletas.Curiosamente no mesmo restaurante, conta a imprensa espanhola, estava o plantel do Getafe e o seu presidente, Ángel Torres. Cada equipa ocupou um piso do estabelecimento.