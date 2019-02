Ancelotti revela como Gareth Bale contribuiu para a sua saída do Real Madrid

Carlo Ancelotti contou numa entrevista ao jornal italiano 'Il Napolista' que Gareth Bale teve um papel importante para a sua saída do Real Madrid. O treinador italiano, atualmente à frente do Nápoles, conta que teve uma discussão com Florentino Pérez depois de ter substituído o galês num jogo. Foi o princípio do fim."Nem todos os futebolistas devem ser bonzinhos. Mas o altruísmo num grupo é um fator importante. E se há algo que me deixa louco é o egoísmo em campo, quando um jogador tem de passar a bola e não o faz. Paguei por isso na primeira pessoa", começou por contar o técnico."No Real Madrid, o motivo da discussão com Florentino Pérez foi uma substituição do Gareth Bale num jogo em Valência. Tinha que passar a bola ao Benzema, que marcava golo pela certa, mas em vez disso rematou. Tirei-o de campo e houve uma guerra", acrescentou."O Nápoles não é uma equipa egoísta, absolutamente nada. Talvez o excesso de altruísmo num avançado seja uma limitação. Talvez. Um pouco de egoísmo também é importante, desde que não se exagere", sentenciou Ancelotti.