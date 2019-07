Andorra de Piqué paga 452 mil euros e vai jogar na 2.ª Divisão B de Espanha

O Andorra, detido pelo Grupo Kosmos, de Gerard Piqué, vai jogar na 2.ª Divisão B de Espanha, no lugar do Reus, clube que passou por graves problemas financeiros. A 'promoção' foi oficializada pela federação do país vizinho, que confirmou o pagamento da verba requerida, 452.022 euros, bem como o preenchimento dos critérios exigidos. Os outros candidatos, Zamora e Alcobendas, vão continuar na 3.ª Divisão.





O Andorra subiu à 3.ª Divisão depois de vencer a 1.ª Divisão da Catalunha e as boas relações do defesa do Barcelona com Luis Rubiales, o líder federativo, terão ajudado à promoção.É a primeira vez na história do futebol espanhol que uma equipa sobe dois escalões na mesma temporada.