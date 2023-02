Ángel Correa faz 'história' em Espanha: é o primeiro jogador a festejar um golo marcado... após ser substituído

Ángel Correa marcou ao minuto 60 para o Atlético Madrid mas não pôde celebrar. O avançado argentino abriu o ativo em casa, diante do Getafe, mas o árbitro Mateo Lahoz considerou que este havia partido de posição irregular.Entretanto, Diego Simeone retira o jogador de campo, fazendo entrar para o seu lugar Carrasco. O VAR avaliou o lance, colocou a linha de fora-de-jogo e o disparo foi mesmo válido: o 1-0 de Correa passou a contar!Ora, de acordo com 'Mister Chip', especialista em estatísticas, este foi o primeiro golo de sempre na liga espanhola a ser festejado no banco por um jogador que o marcou. E assim foi. Mal os colegas perceberam que Lahoz havia apontado para o centro do terreno, correram para o banco para festejar, de forma ímpar, com Correa.