Ânimos exaltados em Sevilha: briga entre Del Nildo e Monchi

José Maria del Nildo, ex-presidente do Sevilha, e Monchi, diretor desportivo do clube, envolveram-se numa grave discussão, com troca de insultos, durante a Feira de Abril em Sevilha, devido à gestão da direção atual.De acordo com o 'As', a discussão aconteceu durante a noite de domingo numa das bancas da feira onde Monchi se encontrava com alguns jornalistas e personalidades do futebol, nomeadamente, o presidente do Cadiz, Manuel Vizcaíno, os filhos de José Maria del Nildo e o ex-jogador do Betis, David Ribas, entre outros. Os ânimos estiveram exaltados, mas devido à rápida intervenção das pessoas que ali se encontravam não houve confronto físico.Monchi foi diretor desportivo durante o mandato de José Maria del Nildo à frente do Sevilha até a sua demissão em dezembro de 2013. Juntos viveram uma era de êxito com a conquista duas taças europeias, uma supercopa europeia e uma espanhola e duas taças do Rei.Apesar do balanço positivo, a relação entre José Maria del Nildo e Monchi tem estado a ferro e fogo nos últimos anos devido aos processos judiciais do ex-presidente do Sevilha e aos movimentos de grupos de accionistas do clube por causa de eventuais vendas com desvios de fundos.