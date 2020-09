Ansu Fati faz história na estreia pela seleção espanhola

Ansu Fati continua a escrever o seu nome nas mais bonitas páginas do futebol mundial. Depois de tornar-se no segundo jogador mais jovem de sempre a estrear-se pelo Barcelona, o mais jovem de sempre a marcar e o mais jovem a marcar na Liga dos Campeões, o jovem extremo guineense naturalizado espanhol voltou a deixar a sua marca no desporto-rei.

Esta quinta-feira, o jovem, com apenas 17 anos e 10 meses, entrou para o lugar de Jesús Navas, aos 46 minutos da partida entre Alemanha e Espanha, a contar para o Grupo 4 da Liga das Nações, e tornou-se no segundo mais jovem de sempre a atuar pela 'Roja'. Um recorde que pertence a Ángel Zubieta Redondo, que em 1936 estreou-se pela seleção espanhola com apenas 17 anos e 9 meses.





Ansu Fati



Spain's youngest debutant since 1936. pic.twitter.com/6OPPWfNATL — Goal (@goal) September 3, 2020

A estreia pela seleção espanhola podia, contudo, ter tido ainda um pouco mais de brilho, uma vez que o jovem extremo do Barcelona atirou de cabeça para o fundo das redes já no período de descontos, mas viu o árbitro italiano Daniele Orsato a negar-lhe o golo por... falta ofensiva de Sergio Ramos.

De ressalvar ainda que Ansu Fati tornou-se, também, o 800.º jogador a estrear-se pela seleção espanhola, facto que foi inclusive partilhado pela página oficial do Twitter da 'La Roja'.