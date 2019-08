Ansu Fati faz história no Barcelona ao marcar com 16 anos

Ansu Fati tornou-se este sábado no mais jovem jogador a marcar um golo com a camisola do Barcelona. O avançado entrou na segunda parte do jogo com o Osasuna e fez o 2-1 para a equipa de Ernesto Valverde.





Com 16 anos e 304 dias, Fati ultrapassou Bojan (17 anos e 53 dias) como o mais novo artilheiro do clube catalão. Em termos de campeonato espanhol, só fica atrás de Olinga (16 anos e 98 dias) e Muniain (16 anos e 289 dias).