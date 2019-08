«Dembélé tem uma vida chocante»: as revelações do ex-cozinheiro do jogador do Barcelona

De escândalo em escândalo, de lesão em lesão, Ousmane Dembélé faz os dirigentes do Barcelona ficarem com cabelos brancos. O jovem francês que custou mais de 100 milhões de euros aos cofres dos blaugrana continua a evidenciar comportamentos pouco profissionais e tarda em entrar nos eixos. O ex-cozinheiro do jogador, Michael Naya, contou ao jornal francês 'Le Parisien' que o futebolista "não tem uma estrutura profissional em seu redor" e por isso sofre tantas lesões."O Ousmane é um bom rapaz mas não tem a sua vida nas mãos. Ele vive com o tio e com um amigo, que não ousam dizer-lhe seja o que for. É uma vida chocante. Eu nunca vi álcool, mas ele não respeita os períodos de descanso, não tem uma estrutura profissional ao seu redor", contou o cozinheiro que trabalhou com o futebolista de agosto a dezembro de 2018, acabando por ser despedido pelo empresário do avançado."Eu tentei organizar as suas refeições de acordo com os jogos, com os momentos de recuperação e tudo correu bem. Quando ele está sem os amigos, o Ousmane é completamente diferente, é curioso, aberto e educado."Dembélé coleciona lesões desde que chegou ao Barcelona, há dois anos. Está a recuperar da sétima e já totaliza 250 dias afastado da equipa, tendo falhado 44 jogos.Os comportamentos do jogador são também uma constante fonte de preocupação. Dembélé queixou-se de um problema muscular depois do primeiro jogo da época, com o Athletic Bilbao, foi chamado pelos médicos do clube para fazer exames no dia seguinte, mas disse que não podia. Segundo o empresário, o jogador teve de ir a Rennes "ver a mãe"...Quando regressou a ressonância magnética revelou uma mazela no bícep femoral. Necessitará depara recuperar.