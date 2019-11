Antigo jogador escreve carta aberta a Dembélé: «Coloca os amigos fora de casa»

O antigo futebolista Jacinto Elá, que jogou, entre outros, no Southampton e no Espanyol, escreveu uma carta aberta a Ousmane Dembélé, deixando-lhe uma série de conselhos. O francês do Barcelona sofreu uma nova lesão muscular, durante o encontro da Champions com o Borussia Dortmund , e o ex-extremo, agora com 37 anos, resolveu fazer uso da sua experiência e explicar ao jovem Dembélé o que deve fazer para finalmente a sua carreira enveredar pelo trilho do sucesso."Querido OusmaneEscrevo-te esta carta porque fui ao Twitter durante o jogo da Champions 'Barcelona vs Borussia Dortmund' e encontrei este tweet do Albert Owono: "Não acredito, Ousmane".Sabia que se tratava de outra lesão muscular. Não precisei de procurar mais informação, no Twitter era um 'trending topic'. Começaram as especulações sobre o tipo de vida que levas. Imagino que estejas acostumado. Mas é inevitável.Com 22 anos o teu currículo de lesões é assinalável. O mais preocupante é que são lesões muito leves ao nível físico, mas que emocionalmente vão minando a tua confiança. À mínima mazela soam os alarmes. Sem querer tornas-te num hipocondríaco. É normal.As lesões musculares são como as avarias de um carro em casa de uma família da classe trabalhadora.Quando vi o vídeo da tua saída de campo a chorar não foi difícil colocar-me no teu lugar. Sei o que são as lesões musculares. São como avarias de um carro em casa de uma família pobre: nunca vêm no melhor momento.Esquece a recuperação o mais rápido possível; joga quando estiveres pronto. Viver a vida de forma hesitante não é viver, quando há outras opções.Desliga as redes sociais por algum tempo. Para que precisas delas se todos os teus amigos vivem contigo? Este é outro assunto, não sei por que vives com tantos colegas. Não há ninguém que veja que isto não é bom, ou para ti é igual?Colocá-los para fora da tua casa não é o mesmo que colocá-los para fora da tua vida. Entendo que precises de estar acompanhado, mas deves começar a pensar como um adulto. Não é fácil na tua idade, reconheço. Mas tens de te aborrecer um pouco para retirar a tua melhor versão.Sobre a tua saúde: obedece a todas as indicações que te derem os profissionais do clube. Os médicos, os fisioterapeutas e os nutricionistas devem ser os teus novos chefes. Se tens de dormir às 20h00, dorme; se te dizem para comer mais vegetais, filma tofu a todo o momento; se deves fazer posturas de ioga, faz.O teu método funcionou bem, mas onde não chega o talento, chega a dedicação e o trabalho. Com 22 anos chegaste ao Barcelona por valores astronómicos, és campeão Mundial. Brutal. Agora podes ser uma lenda. Mas tens de deixar que te ajudem."