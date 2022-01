Apresentador espanhol não esquece desfeita de Mourinho: «Nem me fales dele!»

Pablo Motos, apresentador do programa 'El Hormiguero', recebeu ontem Juanma Castaño, apresentador e comentador desportivo, e acabou por contar uma desagradável experiência que teve com José Mourinho."Quando o Justin Bieber veio cá, cabiam apenas umas 140 pessoas e houve milhares de pedidos de fãs para virem assistir ao programa como público", relatou Motos. "[Mourinho] conseguiu o meu telefone e pediu-me duas entradas para os filhos. Disse-lhe que lhe dava as entradas se ele viesse ao meu programa."Mourinho terá acedido, só que as coisas não decorreram como o apresentador do programa esperava: "Não apareceu. Uma coisa é enganarem-me, outra é deixarem toda a equipa em suspenso, porque fizemos um programa para ele e ele nem telefonou a dizer que não vinha."Pablo Motos diz que já passaram quase sete anos sobre o sucedido mas que não esqueceu: "Nem me fales dele!", avisou.