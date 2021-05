Árbitro ameaçou expulsar todos os jogadores do Villarreal ao intervalo do jogo com o Celta

Este domingo, em casa, o Villarreal marcou passo na luta pelo quinto lugar, ao perder diante do Celta de Vigo (2-4) numa partida com seis golos e uma primeira parte bastante intensa - quatro golos foram marcados nessa fase - e repleta de polémica. Especialmente por conta de dois penáltis a favor dos galegos, que deixaram os jogadores do submarino amarelo à beira de um ataque de nervos.





Os protestos foram muitos para com Medié Jiménez, que ao intervalo foi mesmo forçado a deixar uma ameaça em tom de ultimato: ou se calam... ou estão todos expulsos. "Sejam inteligentes, que não me importa se tenho de vos expulsar a todos", atirou o juiz na direção dos jogadores, segundo relata o jornal 'AS', numa versão que terá sido confirmada por vários presentes no local.Note-se que esta partida teve dois jogadores expulsos, todos eles suplentes do Villarreal: Gero Rulli e Mario Gaspar, ambos em cima do apito para o intervalo, na altura do segundo penálti a favor do Celta de Vigo. Para mais, Medié Jiménez mostrou ainda cartões amarelos a Pervis Estupiñan, Andrés Asenjo, Dani Parejo e Yeremi Pino, todos eles do Villarreal.