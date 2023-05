Árbitro corrigiu ata após primeira versão sem referência a insultos racistas a Vinícius

Anexo del acta del Valencia-Real Madrid.



"Un espectador se dirigió a Vinicius gritándole "Mono, mono", por lo que se activó el protocolo de racismo. https://t.co/YINoA3vVs0 pic.twitter.com/rB9NBHiLWK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2023

Continua a dar que falar o duelo entre Valencia e Real Madrid. Agora o tema é a ata do árbitro De Burgos Bengoetxea, que numa versão inicial não fazia qualquer referência aos insultos racistas a Vinícius Jr. que tanta confusão provocaram no terreno de jogo e que até provocaram a interrupção da partida. A ausência desse facto no relatório deu que falar nas redes sociais, tanto que, minutos depois, o documento surgiu corrigido, aí com referência aos factos ocorridos."No minuto 73, um espectador dirigiu-se a Vinícius Jr. gritando-lhe 'macaco, macaco', situação que ativou o protocolo de racismo, avisando o delegado de campo para que fosse feito o correspondente aviso pela megafonia. O encontro esteve interrompido até que o mesmo fosse emitido", podia ler-se na versão corrigida.