Aritz Aduriz vai colocar prótese na anca e termina a carreira

O avançado internacional espanhol Aritz Aduriz, do Athletic Bilbao, anunciou hoje o fim da carreira de futebolista, aos 39 anos, devido a problemas físicos que o vão obrigar a colocar uma prótese na anca.

Numa mensagem deixada nas redes sociais, o experiente ponta-de-lança, que se destacou ao serviço do conjunto basco, confessou que "chegou o momento" de colocar um ponto final num percurso que se iniciou em 2000.

"Várias vezes referi que o futebol nos deixa ainda antes de nós o deixarmos. Ontem [terça-feira], os médicos aconselharam-se a recorrer a um cirurgião o quanto antes, para colocar uma prótese na anca, que me permita prosseguir a minha vida dentro da normalidade possível. Infelizmente, o meu corpo disse 'basta'", escreveu Aduriz.

Com as competições de futebol em Espanha suspensas desde março, devido à pandemia de covid-19, Aduriz não pôde despedir-se do futebol nos relvados, falhando, inclusive, a final da Taça do Rei, que inicialmente estava agendada para 18 de abril e que vai opor o Athletic à rival Real Sociedad.

"Não poderei ajudar mais os meus colegas como eu gostaria, e como eles merecem. Esta é a vida de um futebolista profissional. Tão simples quanto isto", expressou o avançado, que, em 11 temporadas ao serviço do Athletic Bilbau, anotou 172 golos, tornando-se no melhor marcador do clube no século XXI e o sexto em termos absolutos.

Perante a crise de saúde pública, que tem "deixado danos irreparáveis" na sociedade, Aduriz relativizou a sua despedida, considerando tratar-se de "uma piada", face à pandemia que tem afetado o mundo.

"Chegou a altura de me despedir. É desta forma que termina o meu caminho, que foi inesquecível e maravilhoso, do princípio ao fim", concluiu, numa publicação acompanhada por uma fotografia sua em criança e com uma bola nas mãos.

O Athletic Bilbao, através do sítio oficial, refere-se a Aduriz como "um dos avançados mais carismáticos da história" do clube, "tanto fora como dentro do campo, no qual desenhou uma enorme variedade de remates espetaculares".

Aritz Aduriz chegou ao Athletic em 2000, tendo subido à primeira equipa em 2002/03. Após passagens por Burgos e Valladolid, voltou ao clube basco em 2006, antes de rumar ao Maiorca em 2008, de onde sairia para o Valência, em 2010.

Em 2012, iniciou a terceira passagem pelo Athletic, a qual ficou concluída hoje. Em 11 temporadas no emblema do País Basco, somou 407 jogos e 172 golos, e ajudou a equipa a conquistar a Supertaça espanhola de 2015, em dois embates com o FC Barcelona, nos quais marcou quatro dos cinco tentos da formação basca.

Além de ter sido o melhor marcador da Liga Europa em 2015/16 e 2017/18, Aduriz acumulou 13 internacionalizações e dois golos pela seleção espanhola, a qual representou no Euro2016.

Esta época, o avançado disputou 17 partidas e marcou apenas um golo, por sinal um grande tento, de 'bicicleta', que ditou a vitória do Athletic por 1-0 na receção ao FC Barcelona, logo na ronda inaugural da Liga espanhola.