Arthur em apuros: não se apresentou para fazer teste PCR e pode ser multado pelo Barcelona

De saída para a Juventus, o médio brasileiro Arthur parece já ter virado a página e estar totalmente com a sua cabeça focada na Vecchia Signora, ao invés de cumprir o que resta do contrato com o Barcelona. O mais recente episódio dessa 'novela' foi protagonizado esta segunda-feira, quando o médio de 23 anos decidiu ficar no Brasil e não se apresentar na Cidade Desportiva dos culé para se submeter ao necessário teste PCR, ao qual foram submetidos todos os futebolistas do plantel, inclusive o dinamarquês Martin Braithwaite - mesmo que não possa atuar na Champions.





Segundo o 'AS', este episódio deverá significar um adeus definitivo do brasileiro aos catalães antes do esperado, mas não o livrará de uma sanção disciplinar. É que, mesmo que esteja de saída, a sua rescisão ainda não foi assinada e o acordo de transferência apenas entrará em vigor assim que as temporadas oficiais de Barcelona e Juventus cheguem ao final, pelo que para todos os efeitos a sua presença neste procedimento protocolar era obrigatória.Caso se confirme a saída de cena de Arthur, Quique Setién vê o seu plantel para defrontar o Nápoles, na 2.ª mão dos 'oitavos' da Champions, ficar reduzido a apenas 17 jogadores de campo, algo que complicará ainda mais a sua missão de tentar limpar a imagem de uma temporada para esquecer.