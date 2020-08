Arthur protagoniza novo escândalo: acusa álcool após bater com Ferrari em semáforo

Arthur Melo continua a dar que falar no Barcelona pelos piores motivos. O internacional brasileiro que, mesmo antes da crise que entretanto se apoderou do Barcelona, já estava de malas feitas para deixar a cidade catalã, protagonizou na última madrugada mais um episódio de indisciplina, avançam os jornais espanhóis.





De acordo com o 'Diari de Girona', Arthur testou positivo num teste de alcoolémia, após ter sofrido um acidente com o seu Ferrari em Palafrugell.Na última madrugada, o futebolista brasileiro, que é dado como certo na Juventus, terá batido num semáforo, acidente que levou a que fosse obrigado a realizar o teste do balão, que terá acusado 0,55 g/l.A publicação espanhola refere que ninguém ficou ferido e que o carro não sofreu danos significativos.Recorde-se que a 8 de agosto, Arthur foi impedido de entrar em Camp Nou , não podendo assistir ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Nápoles, depois de o brasileiro ter recusado regressar ao clube para terminar a temporada.