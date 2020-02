Arturo Vidal deixa mensagem após agravar 'crise' no Barcelona

Arturo Vidal foi expulso no Nápoles-Barcelona, num lance dividido com Mário Rui, tendo este terminado com os dois jogadores a medirem forças de cabeça e a verem o consequente amarelo, ao qual o internacional chileno somou ainda o cartão pela falta cometida. Vidal viu o vermelho, saiu de cabeça erguida mas sabendo que colocou a sua equipa numa posição de desvantagem ainda maior, face ao panorama de jogadores lesionados e castigados, numa semana que tem também o clássico com o Real Madrid.





Após o jogo, que terminou empatado ( 1-1 ), Arturo Vidal recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem."Seguimos fortes e a trabalhar como uma equipa, agora vamos lutar em casa", escreveu. Uma forma, talvez, de se desculpar pela atitude irrefletida que o retira de campo na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.