'AS' avança que o At. Madrid rejeitou 130 milhões de euros do Manchester United por João Félix

O jornal 'AS' avançou esta quarta-feira que o At. Madrid rejeitou 130 milhões de euros do Manchester United por João Félix. Os colchoneros mostram-se irredutíveis em relação a um jogador que alcançou três assistências na jornada inaugural da La Liga.A equipa de Diego Simeone não quer abrir mão do talentoso português, de 22 anos, e remete qualquer tentativa de contratação para o valor da cláusula de rescisão: 350 milhões de euros. Refira-se que o internacional luso deixou a Luz em 2019 por 120 milhões de euros.Félix está feliz em Madrid e é, por esta altura, considerado o futebolista mais importante do plantel para Simeone e para os dirigentes colchoneros.Comohavia noticiado, os emissários dos red devils deslocaram-se nas últimas horas à capital espanhola e estiveram à conversa com pessoas ligadas ao jogador português, com o objetivo de perceber de que forma seria possível contratar o futebolista que culminou a formação no Benfica.