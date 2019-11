As palavras de Robert Moreno para os jogadores quando soube que ia deixar a seleção espanhola

A saída de Robert Moreno da seleção espanhola continua a fazer correr rios de tinta. A 'Marca' revela esta quarta-feira novos dados, que vão desde as palavras do treinador no balneário à reação dos jogadores."Eles deitaram-me fora, deitaram-me fora", gritou Moreno para os jogadores quando entrou no balneário do Wanda Metropolitano após a goleada por 5-0 frente à Roménia. Perante estas declarações, os jogadores mostraram toda a sua surpresa e alguns reagiram de imediato: "Não me f... que Robert não continua".Os rumores de que Luis Enrique estaria de regresso à seleção começaram a correr durante a tarde de segunda-feira mas poucos acreditavam que isso ia acontecer.Segundo a imprensa espanhola, depois de ter recusado falar na conferência de imprensa após o triunfo (5-0) de La Roja sobre a Roménia, Moreno foi de imediato para a paragem de metro mais próxima e chorou copiosamente.O diário ‘AS’ aponta mesmo que o técnico, de 42 anos, se deslocou a Barcelona, deixando os seus pertences no centro de treinos da seleção, já que se sentiu traído pela federação espanhola.Enquanto isso, o presidente do organismo, Luis Rubiales, anunciou o regresso de Luis Enrique como selecionador, após uma ausência devido ao falecimento da sua filha, e explicou essa opção."Fomos transparentes em todos os momentos. A 19 de junho, apresentámos Robert Moreno. Nesse dia, assinámos um contrato em que ficava claro que, se Luis Enrique pudesse voltar, voltaria. E assim foi", disse Rubiales.