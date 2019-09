As razões para Dembélé ter recusado a transferência para o PSG

Ousmane Dembélé está determinado a vingar no Barcelona. O jovem internacional francês, que poderia ter desbloqueado o negócio Neymar entre o PSG e o clube catalão, rejeitou a troca por querer continuar naquele que é para si "o clube de sonho".Segundo avança esta quinta-feira o jornal francês 'L'Equipe', Dembélé terá informado Valverde que fará de tudo para lutar por um lugar no onze do Barcelona."Não importa quem chega, a competição não me assusta e lutarei para me impor aqui", terá sido a mensagem que Dembélé quis passar ao treinador do Barça.Dembélé acredita que já está no clube que poderá lhe proporcionar o outro sonho: ganhar uma Bola de Ouro.