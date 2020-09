As razões que poderão levar Lionel Messi a ficar no Barcelona

As negociações em torno da saída de Lionel Messi do Barcelona poderão levar um rumo completamente diferente daquele que tem dado aso à agitação da imprensa desportiva internacional. De acordo com os meios de comunicação espanhóis, o astro argentino está agora mais perto de continuar por mais uma temporada no emblema que o viu crescer para o Mundo do futebol. As razões que poderão estar na origem desta mudança radical são bem simples.

A postura intransponível por parte de Josep María Bartomeu, presidente dos catalães, face à saída de um dos maiores talentos mundiais do futebol poderá ser determinante, até porque Lionel Messi sempre teve como principal objetivo deixar o Barcelona 'a bem', quer com o quadro diretivo, quer com a massa associativa.

Por outro lado, a saída abrupta de Neymar quando trocou o Barcelona pelos franceses do Paris Saint-Germain, em 2017, a troco de 222 milhões de euros, e que deixou em alvoroço os adeptos do clube, é também um exemplo que o craque argentino não quer repetir.

Recorde-se que Lionel Messi tem contrato com os blaugrana até 2021, pelo que estaria livre para assinar por qualquer clube no final desta nova temporada. Em contrapartida, os Manchester City - clube que vem surgindo na frente pela contratação do argentino - teria de esperar mais uma época para fechar o negócio.