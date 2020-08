As sanções a que Messi estará sujeito se não se apresentar no Barcelona

Lionel Messi planeia sair do Barcelona este verão e para já não há certezas se o jogador argentino vai apresentar-se em Camp Nou, para o retomar dos trabalhos. A equipa junta-se domingo para a realização dos testes à covid-19 e, se se ausentar sem autorização prévia, Messi incorre em sanções previstas no código interno do clube e no convénio assinado pela Liga e a associação de jogadores, cuja gravidade será crescente consoante o número de dias em falta.





O jornal 'Sport' explica que se o jogador não comparecer domingo, incorre numa sanção leve, mas se continuar ausente segunda-feira, aí será grave. Corre o risco de ser suspenso e de perder 10 dias de salário.A partir de terça-feira, já será muito grave. Pode ser suspenso por tempo indeterminado e perder até 25 por cento do salário.Recorde-se que o descalabro do Barcelona na Liga dos Campeões motivou a saída do treinador Quique Sétien e chegada de Ronald Koeman. O holandês quer revolucionar o plantel e alguns jogadores já foram informados que não constam nos seus planos, como foi o caso de Luis Suárez, grande amigo de Messi.O clube está em polvorosa, os adeptos pedem a demissão da direção e no meio de tudo isto... Messi já fez saber que quer jogar noutro clube.