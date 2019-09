Assaltantes usam método Spider-Man para entrar em casa de futebolistas

De William Carvalho a Casemiro: ladrões 'limpam' casas de craques à hora de jogo em Espanha



Casemiro foi a última vítima da vaga de assaltos em Espanha que nas últimas duas temporadas tem tido como principais alvos as casas de futebolistas.O internacional brasileiro do Real Madrid, ex-jogador do FC Porto, teve a sua vivenda assaltada no último sábado enquanto jogava o dérbi de Madrid. Não é conhecido o resultado do assalto, mas a imprensa espanhola refere que a mulher e a filha de Casemiro estariam dentro de casa aquando do assalto.Entretanto, já esta segunda-feira o jornal 'Mundo Deportivo' avança com a explicação do método utilizado pelos assantantes. De acordo com a publicação espanhola, a entrada nas casas é feita através do método Spider-Man, ou seja alguém fica a fazer a vigilância enquanto um ou dois cúmplices escalam pelas fachadas das habitações, entrando por uma janela. Tudo acontece enquanto decorrem os jogos de futebol.Devido a esta vaga de assaltos, que já afetou vários futebolistas , entre os quais o português William Carvalho, Joaquín, Garay, Piqué, Jordi Alba, Lucas Vázquez , Benzema, Isco e até mesmo o treinador Zinedine Zidane, os clubes recomendaram aos seus jogadores para evitar partilhar fotografias das suas casas nas redes sociais.