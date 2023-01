At. Madrid quer renovar com João Félix antes deste sair rumo ao Chelsea para reduzir amortização anual

João Félix está com um pé fora do Atlético Madrid mas poderá renovar antes de confirmar a saída, de acordo com o que adianta o jornal 'Marca'. Como Record deu conta , o internacional português encontra-se perto de rumar aos ingleses do Chelsea até ao final da temporada, numa cedência orçada em 11 milhões de euros, sem contemplar cláusula de compra.Antes, os colchoneros pretendem que o avançado luso, contratado ao Benfica em 2019 por 120 milhões de euros, prorrogue o vínculo que liga as duas partes. O clube encabeçado por Enrique Cerezo pretende dessa forma reduzir os pagamentos anuais, numa operação que já sucedeu com o avançado Vitolo, cedido repetidamente a Getafe e Las Palmas.O avançado, de 23 anos, soma cinco golos e três assistências nos 20 encontros realizados pelo Atlético Madrid esta temporada.