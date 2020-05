«Até com 11 cordeiros em campo ganhávamos o jogo»: Luis Enrique e o regresso de Figo a Camp Nou

Era a 6.ª jornada da La Liga, em 2000, e Barcelona e Real Madrid preparavam-se para dar início a mais um 'El Clásico'. Desta vez, além da habitual tensão existente entre as duas equipas, havia alguém que fazia aumentar essa pressão: Luís Figo.

O antigo extremo português, que trocara o Barça pelo Real em julho desse ano, estava de volta a Camp Nou, momento que Luis Enrique, também presente na partida, fez questão de recordar.

"Estávamos em círculo antes do início do jogo e não nos conseguíamos ouvir a um metro de distância. Havia uma tensão acumulada desde há algum tempo... Foi uma partida incrível. É um daqueles jogos que ficam gravados [na memória] e era impossível perdermos. Naquele dia, até com onze cordeiros em campo tínhamos ganhado o jogo, sem dúvidas, porque era impossível não nos deixarmos levar pelo ambiente", confessou o antigo jogador espanhol, em declarações ao canal de YouTube 'Colgados del aro'.