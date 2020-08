Athletic Bilbao anuncia seis casos positivos de Covid-19

O Athletic Bilbao anunciou esta quarta-feira a deteção de seis casos positivos de Covid-19 na sequência dos testes realizados a jogadores e equipa técnica no início da semana. O emblema basco não detalha a identidade das pessoas em causa, mas Iñaki Williams já assumiu nas redes sociais ser um deles.





"Sou assintomático e por sorte encontro-me bem", esclareceu o avançado espanhol, que tal como os restantes cinco casos positivos se encontra isolado no respetivo domicílio. De acordo com os bascos, os elementos em causa serão testados novamente na próxima semana.Os treinos do arranque da pré-temporada estão marcados para esta quinta-feira à tarde, de forma individualizada. Ainda esta sexta-feira serão realizados novos testes a jogadores e membros da equipa técnica que deram negativo no anterior teste.