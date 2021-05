Athletic Bilbao cede empate ao cair do pano e compromete aspiração europeia

O Athletic Bilbao empatou este sábado a dois golos na receção ao Osasuna, na 35.ª jornada da liga espanhola, e comprometeu a possibilidade de alcançar um lugar de acesso às competições europeias.

A equipa basca entrou praticamente a ganhar, ao marcar logo no primeiro minuto, pelo avançado Jon Morcillo, mas o Osasuna não tardou a replicar e aos 12 minutos o médio sérvio Darko Brasanac restabeleceu o empate.

Na segunda parte, o Athletic voltou a adiantar-se no marcador aos 62 minutos, pelo médio Oihan Sancet, e quando parecia ter os três pontos 'no bolso', eis que o avançado croata Ante Budimir fez o 2-2 a um minuto do fim do tempo regulamentar, aos 89.

Com este empate, a formação basca compromete o objetivo de chegar ainda ao sétimo lugar, que dá acesso às competições europeias, ocupado por ora pelo Bétis, que soma 51 pontos e recebe na segunda-feira o Granada, enquanto o Athletic segue em oitavo, com 46 pontos.

Noutro jogo de hoje da 35.ª jornada, o Cádiz recebeu e venceu o Huesca, por 2-1, e segue numa posição tranquila na tabela classificativa, em 11º, com 43 pontos, enquanto a equipa visitante, que se encontra em 18º, com 30 pontos, em zona de despromoção, tem pela frente três jornadas para tentar manter-se no primeiro escalão do futebol espanhol.