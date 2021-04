Athletic Bilbao cede empate e atrasa-se na luta pela Europa

O Athletic Bilbao atrasou-se na luta pelos lugares europeus, ao empatar 2-2 na receção ao 'aflito' Valladolid, em jogo em atraso da 33.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Jon Morcillo adiantou os bascos, aos 14 minutos, mas o chileno Fabián Orellana repôs a igualdade para os visitantes, aos 70, antes de Raúl Garcia colocar o conjunto de Bilbau novamente na frente do marcador, aos 76.

Contudo, o Valladolid voltou a anular a vantagem do Athletic, aos 85, por intermédio do israelita Shon Weissman, e confirmou o estatuto de 'rei' dos empates em La Liga, ao somar o 15.º em 33 jogos, o terceiro seguido.

O Athletic Bilbau averbou a sexta igualdade nos últimos sete jogos no campeonato e segue na nona posição, com 42 pontos, estando já a sete do Villarreal (49), que ocupa o sétimo posto, o último de acesso a uma competição europeia da próxima época, no caso a nova Liga Conferência Europa.

Já o Valladolid, que não utilizou o extremo português Jota, é a primeira equipa acima da zona de despromoção, no 17.º lugar, com 30 pontos.