Atlético Madrid derrota Sevilha em jogo em atraso e sobe ao 3.º lugar da La Liga

O Atlético Madrid bateu este sábado, em casa, o Sevilha, por 1-0, numa partida em atraso da 4.ª jornada da Liga espanhola, subindo para o 3.º posto da classificação quando estão decorridas 18 rondas.

Um golo solitário do médio Marcos Llorente, logo no arranque da segunda parte, aos 47 minutos, decidiu o encontro a favor da formação da capital, com o atleta de 28 anos a saltar do banco ao intervalo para selar a vitória madrilena.

O encontro da quarta jornada deveria ter sido disputado no início de setembro, mas acabou por ser adiado devido ao mau tempo que na altura se abateu sobre Madrid.

Com os três pontos, os colchoneros ultrapassaram o Barcelona, que é 4.º classificado com os mesmos pontos (38), estando ambos a sete pontos do Real Madrid e do Girona, que partilham a liderança da La Liga.



Recorde aqui as incidências desta partida.