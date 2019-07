Atlético Madrid acusa Griezmann e Barcelona: «Faltaram-nos ao respeito»

Parece estar para durar a novela em torno do futuro de Antoine Griezmann. Quando tudo parecia encaminhar-se para que o avançado francês rumasse ao Barcelona nos próximos dias, o Atlético Madrid emitiu esta sexta-feira um duro comunicado a visar o comportamento do clube catalão e do próprio jogador, exigindo mesmo que o dianteiro francês se apresente nos trabalhos da equipa colchonera no domingo.Em causa, segundo o comunicado, estão as declarações de Josep María Bartomeu, que esta sexta-feira garantiu que o primeiro contacto feito pelo Barcelona por Griezmann sucedeu na quinta-feira. Ora, de acordo com as alegações dos colchoneros, na verdade os contactos iniciais foram feitos em fevereiro, tendo um acordo sido alcançado em março, isto à rebelia do clube madrileno, que nada saberia sobre tais avanços."O Atlético Madrid quer expressar o seu mais enérgico repúdio pelo comportamento de ambos, em especial do Barcelona, por ter induzido o jogador a terminar o seu vínculo com o Atlético num momento da temporada onde o clube estava a jogar, não apenas a eliminatória da Champions com a Juventus, mas também o título da Liga com o próprio Barcelona, algo que consideramos violar os períodos protegidos de negociação com jogadores", pode ler-se na nota do clube madrileno.Na prática, o Atlético Madrid recusa aceitar vender o francês pelos 120 milhões de euros da cláusula que está em vigor desde 1 de julho, pedindo os 200 milhões da anterior, a qual estava vigente aquando do suposto pré-acordo alcançado em março.