Atlético Madrid confirma que João Félix falha jogo com o Celta por lesão

O Atlético Madrid confirmou esta segunda-feira que João Félix não vai defrontar amanhã o Celta, em Vigo, devido a uma lesão.





No boletim clínico, o clube explica que o internacional português realizou exames médicos que "confirmaram um edema ósseo de origem traumática no tornozelo".Trata-se de mais um revés para o avançado, que já teve outras lesões esta época. No último jogo, com o Maiorca, saiu ao minuto 55 e mostrou-se muito desagradado com a substituição.