Atlético Madrid despachou Las Palmas com uma 'manita'

O Atlético Madrid vinha de três jogos sem ganhar e quebrou o jejum em grande estilo. Ontem, os colchoneros puderam festejar uma goleada (5-0) ao Las Palmas. Marcos Llorente, com um bis logo a abrir, e Ángel Correa, também com dois golos, foram as figuras da equipa de Diego Simeone, que fez um bom ensaio para o duelo com Inter, já na terça-feira.