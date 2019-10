Atlético Madrid faz primeiro ponto de situação quanto à lesão de João Félix

.@joaofelix70 se tuvo que retirar del terreno de juego por una fuerte torsión en el tobillo derecho. Se le realizarán pruebas próximamente. — Atlético de Madrid (@Atleti) October 19, 2019

Através das redes sociais, o Atlético Madrid fez o primeiro ponto de situação a propósito da lesão sofrida por João Félix no duelo com o Valencia , numa partida na qual o português saiu com muitas queixas já na fase final da partida."João Félix teve de sair do terreno de jogo devido a uma forte torção do tornozelo direito. Irão ser realizados exames em breve", escreveu o clube madrileno no Twitter.